Джо Харт: «Я хочу перейти из «Манчестер Сити» куда-то на полноценный контракт»

Автор: Дмитрий Темников 0

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт заявил о намерении покинуть клуб. В последние два сезона английский футболист выступал в «Торино» и «Вест Хэме» на правах аренды. 

«Я хочу перейти куда-то на полноценный контракт, думаю, это очевидно. Я делал то, что должен был делать в предыдущие два сезона, потому что мне нужно было играть, чтобы принять участие в чемпионате мира, но вы сами видите, к чему это привело.

Я опытный футболист, я играл на самом высоком уровне в течение долгого времени и многого добился. Мне нужно быть важным игроком для клуба, думаю, это может произойти только после полноценного перехода», — заявил Харт.

В сезоне 2017/18 31-летний голкипер сыграл за «Вест Хэм» в 19 матчах АПЛ и пропустил 39 голов. «Молотобойцы» заняли 13-е место в чемпионате.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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