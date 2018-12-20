Джейсон Мурильо перешел в «Барселону» на правах аренды

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Защитник «Валенсии» Джейсон Мурильо на правах аренды до конца этого сезона будет выступать в «Барселоне». При этом каталонский клуб после завершения арендного соглашения при желании сможет выкупить 26-летнего футболиста за € 25 млн.

Сообщалось, что «Барселона» заплатит € 2 млн «Валенсии» за аренду Мурильо. Вальверде потребовался защитник в связи с серьезными травмами игроков обороны, Томаса Вермалена и Самуэля Юмтити.

После 16 туров «Барселона» набрала 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры.

Ближайший преследователь каталонской команды в чемпионате, «Севилья», отстает на три очка. Также подопечные Эрнесто Вальверде пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретятся с «Лионом».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Валенсии»

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