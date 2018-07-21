Андре Шюррле покинет дортмундскую «Боруссию»

Форвард дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле продолжит карьеру в другом клубе. Футболист уже покинул расположение немецкого клуба.

Нападающего опустили на переговоры из США, где «Боруссия» сейчас принимает участие в турнире International Champions Cup. Спортивный директор клуба Михаэль Цорк пояснил, что речь идет о конкретном предложении. Он также признал, что дортмундцы и Шюррле прекратили сотрудничество.

По данным источника, 27-летний немец может перейти в один из клубов АПЛ.

В минувшем сезоне Шюррле провел в Бундеслиге 18 матчей, отличившись голом и четырьмя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild