Марио Манджукич: «Не волнуйтесь, друзья, это фейк»

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич прокомментировал приписанные ему слова о конфликте внутри команды. Ранее появилась информация о том, что форвард считает продажу Дани Алвеса и Леонардо Бонуччи мудрым решением, так как они спровоцировали конфликт.

«Слова по поводу Дани и Лео были мне приписаны. Я никогда не говорил таких вещей. Кто знаком со мной, знает, что я никогда не говорю ничего в спину. Если я должен что-то сказать, то это делаю это в лицо. То были не мои слова. Не волнуйтесь, друзья, это фейк», — написал Манджукич на своей странице в твиттере.

Защитники Дани Алвес и Леонардо Бонуччи покинули туринский клуб этим летом и перешли в «ПСЖ» и «Милан», соответственно. Сообщалось, что причиной расставания с игроками стал конфликт в раздевалке команды во время перерыва в финале Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Марио Манджукича