Лионель Месси — Хорхе Сампаоли: «Вы спросили меня десять раз, кого я хочу видеть в составе. Я не назвал ни одной фамилии»

У футболистов сборной Аргентины был конфликт с экс-тренером команды Хорхе Сампаоли. После матча группового этапа со сборной Хорватии (0:3) игроки вызвали наставника и его ассистентов на разговор.

Аргентинский журналист Ариэл Сеносиан опубликовал книгу «История мундиаля», в которой процитировал фрагменты из этого диалога.

«Если вы нервничаете, то это чувствуют и игроки. Если футболисты вам не доверяют, то невозможно добиться такой важной вещи, как коллективная организация. Мы не понимаем, что вы нам говорите. Мы больше вам не доверяем. Мы хотим выражать собственное мнение», — сказали игроки.

Сампаоли попросил уточнить, по поводу чего футболисты хотят выражать свое мнение, на что получил ответ: «По поводу всего». «И что, вы собираетесь сами формировать состав команды, тренироваться и делать всё остальное?» — поинтересовался главный тренер.

В какой-то момент в разговор вступил Месси: «Вы спросили меня десять раз о том, каких игроков я хочу видеть в составе. Я не назвал ни одной фамилии. Скажите при всех остальных, назвал ли я хоть одну фамилию».

В комнате помимо 23 игроков и трех тренеров присутствовал еще и президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа, который в какой-то момент разговора сказал Сампаоли: «Вам стоит сдаться».

В 1/8 финала ЧМ-2018 аргентинцы проиграли команде Франции (3:4). После турнира Сампаоли расторг контракт со сборной.

Фото: Global Look Press

Источник: Ole