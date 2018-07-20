«Монако» предложил ЦСКА € 35 млн за Александра Головина

У «Монако» отличные шансы осуществить переход полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Французский клуб предложил «армейцам» € 35 млн за трансфер 22-летнего футболиста.

Отмечается, что ЦСКА устраивает такое предложение, поскольку изначально он рассчитывал выручить за игрока как минимум € 30 млн.

Среди клубов, которые претендуют на приобретение Головина, небольшое преимущество есть у «Челси». При этом «Монако» и «Ювентусу» необходимо сделать более выгодные предложения, чтобы выиграть борьбу у лондонцев.

В минувшем сезоне Головин сыграл в 27 матчах, в которых забил пять мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Le10sport.com