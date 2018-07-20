УЕФА оштрафовал «Рому» за поведение президента клуба

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать «Рому» на € 19 тыс. по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Причинами оказались пиротехника и поведение президента клуба.

Поводом для такого решения стало использование болельщиками «Ромы» пиротехники, ненадлежащая организация поединка, блокировка лестничных проходов и неуместное поведение президента римского клуба Джеймса Паллотты.

Кроме того Паллотте запретили в течение трех месяцев исполнять свои функции во время еврокубковых игр. В частности, президенту нельзя появляться в технической зоне, подтрибунном тоннеле и раздевалке «Ромы», а также общаться с игроками и техническим персоналом. Наказание начнёт действовать с первого матча итальянской команды в еврокубках.

В минувшем сезоне «Рома» заняла третье место, набрав 77 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА