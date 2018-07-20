Никола Калинич не примет серебряную медаль ЧМ-2018

Нападающий сборной Хорватии и «Милана» Никола Калинич отказался от серебряной медали чемпионата мира-2018. Форварда исключили из состава национальной команды еще в начале турнира.

Пресс-атташе хорватской команды Томислав Пачак рассказал, что футболисты сборной провели голосование, в ходе которого решили, что 30-летний нападающий тоже должен получить эту награду.

«Спасибо за медаль, но я не играл в России», — отреагировал Калинич.

В первом матче группового этапа с командой Нигерии (2:0) игрок отказался выйти на замену. После этого главный тренер хорватов Златко Далич исключил Калинича из состава и отправил домой.

В финале сборная Хорватии уступила французам со счетом 2:4.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportske Novosti