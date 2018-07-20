Гендиректор «Анжи»: «Нельзя исключать, что мы не доиграем сезон»

Олег Флегонтов — генеральный директор «Анжи». Функционер рассказал о тяжелом финансовом положении клуба.

– Из каких источников будет финансироваться «Анжи» в предстоящем сезоне?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Финансирование «Анжи» в ведении президента клуба Османа Кадиева.

– Насколько вероятно, что «Анжи» из-за финансовых проблем не доиграет сезон?

– Учитывая очень тяжелую финансовую ситуацию в данный момент, ничего нельзя исключать. Но мы прилагаем все усилия, чтобы этого не случилось.

– С чем связан переезд офиса клуба в другое помещение на стадионе «Анжи-Арена»?

– Причины две. Первая: мы сократили штат, и такой большой офис нам не нужен. Вторая – аренда прежнего офиса для нас слишком дорога в нашем финансовом положении, – сказал Флегонтов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Молодежь Дагестана»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»