Спортивный арбитражный суд отменил решение об отстранении «Милана» от еврокубков

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Милан

«Милан» сможет сыграть в Лиге Европы в сезоне-2018/19. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об исключении клуба из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Юристы «Милана» попросили обратить внимание на исполнение правил ФФП «Интером», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». CAS удовлетворил апелляцию «россонери».

Таким образом, итальянский клуб сможет сыграть в Лиге Европы в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось о дисквалификации «Милана» на два сезона. В минувшем сезоне клуб занял шестое место в чемпионате Италии.

Фото: Global Look Press
Источник: Gianluca Di Marzio

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