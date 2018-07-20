Футболисты сборной Франции успокаивали работниц истринской базы, когда те расплакались во время прощания

На официальном YouTube-канале «трехцветных» появилось видео, в котором был заснят уезд чемпионов мира-2018 из России и их возвращение на родину. В одной из частей записи футболисты и тренерский штаб французской сборной покидали базу в подмосковной Истре, где проживали во время турнира.

На кадрах (1:45 — 3:00) Поль Погба, Адиль Рами, Блез Матюиди и другие футболисты сборной прощаются с персоналом базы, благодарят их и обнимают девушек, которые не сдержали слез.

Во время ЧМ в России «трехцветные» тренировались на местном стадионе «Глебовец». Сборная Франции стала двухкратным чемпионом мира, повторив успех 1998 года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный YouTube-канал сборной Франции