Футболисты сборной Франции успокаивали работниц истринской базы, когда те расплакались во время прощания

Автор: Дмитрий Темников 0

сборная Франции

На официальном YouTube-канале «трехцветных» появилось видео, в котором был заснят уезд чемпионов мира-2018 из России и их возвращение на родину. В одной из частей записи футболисты и тренерский штаб французской сборной покидали базу в подмосковной Истре, где проживали во время турнира.

На кадрах (1:45 — 3:00) Поль Погба, Адиль Рами, Блез Матюиди и другие футболисты сборной прощаются с персоналом базы, благодарят их и обнимают девушек, которые не сдержали слез.

Во время ЧМ в России «трехцветные» тренировались на местном стадионе «Глебовец». Сборная Франции стала двухкратным чемпионом мира, повторив успех 1998 года.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный YouTube-канал сборной Франции 

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

pogba

Поль Погба: «Не думаю, что удача будет играть большую роль в финале ЧМ»

Didier Deschamps

Главный тренер сборной Франции: «Австралия – не подарок, только у России был простой матч открытия»

Юрий Семин

Юрий Семин: «Нужно быстрее внедрять видеоповторы в чемпионате России»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 