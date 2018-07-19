Фанаты «Наполи» напечатали портрет Криштиану Роналду на туалетной бумаге

Болельщики «Наполи» отреагировали на переход форварда Криштиану Роналду в «Ювентус». В Неаполе португальца в форме туринского клуба изобразили на туалетной бумаге.
Товар уже поступил в свободную продажу. Похожую акцию фанаты провели после трансфера аргентинца Гонсало Игуаина, который в 2016 году сменил «Наполи» на «Ювентус».
#Juve, #Napoli 'accoglie' #Ronaldo: spunta la carta igienica con la foto di #CR7 https://t.co/095BAa3fEL pic.twitter.com/vMFmHhtJcR
— calciomercato.com (@cmdotcom) July 19, 2018
10 июля экс-игрок мадридского «Реала» Роналду подписал контракт с бьянконери на четыре года. Сумма трансфера составила 100 млн евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato.com