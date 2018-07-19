Фанаты «Наполи» напечатали портрет Криштиану Роналду на туалетной бумаге

Автор: Юлия Древова 0

Роналду

Болельщики «Наполи» отреагировали на переход форварда Криштиану Роналду в «Ювентус». В Неаполе португальца в форме туринского клуба изобразили на туалетной бумаге. 

Товар уже поступил в свободную продажу. Похожую акцию фанаты провели после трансфера аргентинца Гонсало Игуаина, который в 2016 году сменил «Наполи» на «Ювентус».

10 июля экс-игрок мадридского «Реала» Роналду подписал контракт с бьянконери на четыре года. Сумма трансфера составила 100 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato.com

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