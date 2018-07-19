ФИФА представит рейтинг сборных, составленный по новому принципу

Автор: Владимир Шевелев 0

ФИФА

ФИФА представит новый рейтинг сборных 16 августа. Новая версия рейтинга, составленного по другому принципу, будет представлена не 19 июля, как планировалось ранее, а 16 августа.

Группа экспертов разработала новую формулу для расчета рейтинга, основанную на методе Эло. В этом варианте будет исключена возможность манипуляций с рейтингом.

Формула основана не на усреднении количества очков, заработанных в каждом матче, а на вычитании или прибавлении их к общему количеству очков.

Будет учитываться важность каждого матча и соотношение сил соперников.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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