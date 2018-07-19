За время ЧМ-2018 фан-зоны посетили 7,7 миллионов человек

Автор: Владимир Шевелев 0

фан-зона

Подведены итоги ЧМ-2018. Фан-зоны на турнире суммарно посетили 7,7 миллиона человек.

Самым посещаемым днем на фестивале болельщиков стало 25 июня, когда сборная России встречалась с командой Уругвая (0:3). В этот день фан-зоны посетило 499 тысяч болельщиков.

Московская площадка стала самой посещаемой: в общей сложности она приняла почти 1,9 миллиона человек.

В фан-зонах болельщики в целом посмотрели 917 часов прямых трансляций футбольных матчей и могли насладиться культурной программой фестиваля, в рамках которой выступили 646 музыкальных групп, отыгравшие 323 часа живой музыки.

На ЧМ-2014 в Бразилии фан-зоны посетили 5,2 миллиона человек, на 2,5 миллиона меньше, чем в России.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ФИФА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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