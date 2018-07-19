Отчисленный из сборной Хорватии Никола Калинич получит серебряную медаль ЧМ-2018

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Калинич

Директор по коммуникациям Хорватского футбольного союза (HNS) Томислав Пачак сообщил, что по решению игроков и тренера нападающему сборной Хорватии Николе Калиничу вручат серебряную медаль ЧМ-2018. Напомним, игрок был исключен из сборной после первого матча турнира.

«Что касается медалей, я знаю, что Никола Калинич также получит медаль по решению команды и тренера сборной», – сказал Пачак.

Напомним, Калинич отказался выходить на замену в первом матче хорватов на групповом этапе ЧМ со сборной Нигерии (2:0) якобы из-за проблем со спиной.

После этого главный тренер хорватов Златко Далич отчислил нападающего из команды..

Фото: Global Look Press
Источник: 24sata.hr

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