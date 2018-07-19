ЦСКА объявил о продлении контракта с Виктором Гончаренко

ЦСКА объявил о продлении соглашения с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Новый контракт белорусского специалиста с «армейцами» рассчитан на два сезона – до лета 2020 года.

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. За полтора сезона во главе московского клуба он дважды привел команду к серебряным медалям чемпионата России.

В прошедшем сезоне «армейцы» также сумели дойти до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где по итогам двухматчевого противостояния уступили лондонскому «Арсеналу».

В 56 матчах под руководством Гончаренко ЦСКА одержал 32 победы, 11 раз сыграл вничью и 13 раз потерпел поражение.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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