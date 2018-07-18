Датское спортивное издание помогает трудоустроиться Рафаэлю ван дер Варту

Экс-полузащитник сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт ищет работу. После того, как «Эсбьерг» даже не предложил ему зарплату, спортивный сайт решил взять его в свой штат авторов.

Хавбек намеревался продолжить карьеру в «Эсбьерге», футбольном клубе из города, в котором выступает его жена гандболистка. Команда готова готова подписать контракт с футболистом, но без зарплаты.

Узнав об этом, датское спортивное издание Odds.dk предложило ван дер Варту заключить с ними договор и писать колонки. Игрок еще не сообщил о своем решении.

«Ван дер Варт – крупнейшая звезда, выступавшая в Дании. При этом здесь к нему ужасно относились. Сначала «Мидтьюлланд» отправил его в молодежку, теперь «Эсбьерг» предлагает ему бесплатный контракт.

Он вынужден жить в Эсбьерге из-за своей красавицы-жены. Она, к тому же, привлекает все внимание медиа, что, безусловно, травмирует ван дер Варта.

Мы нашли решение, которое позволит извлечь пользу всем сторонам – предлагаем ему работу экспертом в нашем издании», – отмечается в заявлении портала.

Ван дер Варт выступал за «Гамбург», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Последние два сезона 35-летний полузащитник провел в датском «Мидтьюлланде».

Фото: Global Look Press

Источник: Odds.dk