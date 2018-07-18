УЕФА отклонил апелляции «Спартака» и «Зенита» на санкции, наложенные после игр Лиги Европы. Апелляционный комитет не принял доводы российских клубов.

Московский клуб пытался оспорить санкции, наложенные после выездной игры с «Атлетиком» (2:1) в Лиге Европы. По итогам того матча дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро. «Спартаку» запрещено продавать билеты на ближайшие две выездные игры в рамках еврокубков. Такое же ограничение может распространиться на еще один матч в случае, если московская команда окажется замешана в каких-либо нарушениях в течение двухлетнего испытательного срока.

Петербургский клуб пытался оспорить санкции, наложенные после домашней игры с «РБ Лейпциг» (1:1) в Лиге Европы. По итогам того матча дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал «Зенит» на 20 тысяч евро. «Зенит» обязан провести ближайшую домашнюю игру в рамках еврокубков при пустых трибунах. Помимо 20-тысячного штрафа, с клуба будут дополнительно взысканы 50 тысяч евро в связи с расистским поведением болельщиков.

Апелляционный комитет УЕФА отклонил доводы клубов из России. Наказания, вынесенные после матчей с «Лейпцигом» и «Атлетиком», оставлены в силе.

Фото: Еженедельник «Футбол»

Источник: Официальный сайт УЕФА