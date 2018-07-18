«Рома» готова отдать 20 млн евро за Альфонса Ареоля

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

«Рома» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере вратаря Альфонса Ареоля. В случае перехода в итальянский клуб голкипер сможет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон.

«Рома» уже согласовала условия личного контракта с футболистом.

Клуб готов заплатить «ПСЖ» 20 миллионов евро за вратаря. Французы же хотят 30 миллионов. Агент Мино Райола пытается сделать так, чтобы стороны сошлись на 25 миллионах.

Контракт, связывающий футболиста с «ПСЖ», рассчитан до окончания следующего сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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