Златко Далич — хорватским политикам: «Именно вы сделали Хорватию одной из беднейших стран Европы. Не носите футболки сборной и не используйте наш успех для продвижения своего имиджа»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал политиков из своей страны и заявил, что многие из них носят футболки национальной команды в целях продвижения своего имиджа. Далич попросил их не приближаться к членам хорватской сборной.

«Это поколение футболистов показало, что команда может добиваться успеха вне зависимости от страны, к которой она относится, бюджета и стадионов. Я пишу эти строки из-за сложной ситуации в Хорватии. Она является самой бедной страной в Евросоюзе, и ей управляют люди, имеющие отношение к преступной организации. Хорватия – страна, которую за последние 20 лет покинули 20 миллионов человек. Сегодня многие люди по всей стране не могут удовлетворить свои основные потребности, молодые люди не могут позволить себе оплатить образование, система здравоохранения рушится на глазах, а юридическая – коррумпирована.

Я обращаюсь к политикам и всем представителям власти, которые довели людей до страданий и отчаяния, держитесь подальше от сборной Хорватии. Никто не будет приглашать вас в раздевалку, мы не хотим фотографироваться или как-либо еще взаимодействовать с вами. Именно вы сделали Хорватию одной из беднейших стран Европы. У нас есть дети, которые никогда не видели Адриатического моря, хотя на территории Хорватии более 1000 километров береговой линии. У нас есть дети, которые голодают перед сном, потому что у их родителей нет работы, и им нечего есть.

Те, кто делает такие вещи со страной, не приветствуются в раздевалке. Пожалуйста, уважайте наше решение, не носите футболки сборной и не используйте наш успех для продвижения своего имиджа», — написал Далич.

Напомним, 51-летний специалист возглавил «шашечных» в октябре 2017 года. До этого Далич никогда не тренировал национальные сборные.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com