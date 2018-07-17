Тибо Куртуа: «Выключил финал ЧМ-2018 на 94-й минуте, чтобы не видеть, как французы радуются победе»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа не захотел наблюдать за радостью французских футболистов после их победы на ЧМ-2018. Об этом заявил сам игрок.

«Я смотрел финал, но выключил трансляцию на 94-й минуте. Не хотел видеть, как французы радуются победе. Но сам матч я видел. Когда мои приятели сказали, что я выиграл награду лучшему голкиперу ЧМ, я снова включил телевизор. Это большая честь.

Я рад, что часто выручал команду, но эта награда не главное для меня, я хотел пройти как можно дальше на турнире», — заявил 26-летний голкипер.

Напомним, Куртуа провел все 7 матчей на турнире и пропустил 6 мячей. Бельгийцы завоевали бронзовые медали на чемпионате мира-2018, добившись наивысшего достижения в истории национальной сборной.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: RTBF