Тибо Куртуа: «Выключил финал ЧМ-2018 на 94-й минуте, чтобы не видеть, как французы радуются победе»

Автор: Дмитрий Темников 0

Чемпионат мира по футболу. Матч за третье место. Бельгия — Англия — 2:0. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 14 июля 2018 г.

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа не захотел наблюдать за радостью французских футболистов после их победы на ЧМ-2018. Об этом заявил сам игрок. 

«Я смотрел финал, но выключил трансляцию на 94-й минуте. Не хотел видеть, как французы радуются победе. Но сам матч я видел. Когда мои приятели сказали, что я выиграл награду лучшему голкиперу ЧМ, я снова включил телевизор. Это большая честь.

Я рад, что часто выручал команду, но эта награда не главное для меня, я хотел пройти как можно дальше на турнире», — заявил 26-летний голкипер.

Напомним, Куртуа провел все 7 матчей на турнире и пропустил 6 мячей. Бельгийцы завоевали бронзовые медали на чемпионате мира-2018, добившись наивысшего достижения в истории национальной сборной.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: RTBF

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