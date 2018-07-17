Болельщики «Торпедо» выступили против подписания темнокожего защитника Ботака-Иобома

Болельщики «Торпедо» раскритиковали руководство клуба. Им не понравилось подписание 19-летнего защитника Эрвинга Ботака-Иобома.

Ботака-Иобома – темнокожий россиянин африканского происхождения. Он воспитывался в школе «Торпедо», но позже перебрался в «Локомотив», где играл в молодежном первенстве.

«Уважаемое руководство ФК «Торпедо», раз вы считаете допустимым прийти к нам в дом, в нашу семью, и не уважать наши традиции и правила, то и мы оставляем за собой такое же право! Посмотрим, кому от этого будет лучше!», – написали в сообществе фанатов «Торпедо» «Запад-5» ВКонтакте.

Позже там появился еще один пост: «В наших цветах есть черный, но в рядах только белые».

Руководитель фан-клуба «Торпедо» Василий Петраков отметил, что ничего не слышал о негативном настрое «Запада-5» в отношении игрока: «Ничего не слышал по поводу позиции фанатов. У нас в четверг будет встреча с болельщиками, вот там и послушаем их позицию», – сказал Петраков.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»