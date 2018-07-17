Арсен Венгер: «22 года в одном клубе – возможно, моя главная ошибка»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер удивил общественность. Он рассказал, что считает своей главной ошибкой в карьере.

«Возможно, пребывание в одном клубе в течение 22 лет – моя главная ошибка. Я не люблю сидеть на одном месте, а также люблю вызовы. Так получилось, что все это время я был жертвой своего собственного вызова.

Я чувствую вину перед всеми, кто страдал из-за меня. Специфика моей работы заключается в том, что я постоянно принимаю решения, которые расстраивают одних людей и радуют других. Работая с составом из 25 человек, приходится оставлять 14 из них вне игры каждую субботу или вторник.

Также я чувствую вину перед игроками, к которым я так и не нашел подхода, чтобы помочь им реализовать свой потенциал», – сказал Венгер.

Фото: Global Look Press

Источник: football.london

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»