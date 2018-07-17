Евгений Гинер: «Мы должны отпустить Головина, чтобы его не угробить»

Автор: Владимир Шевелев 0

Головин

Президент ЦСКА Евгений Гинер дал комментарий по поводу будущего полузащитника Александра Головина. Босс армейцев готов отпустить хавбека сборной.

«Я считаю, что Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате. Нечего лукавить, уровень английской премьер-лиги или чемпионата Испании намного выше.

Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить. Но у нас нет на сегодняшний день никакого решения. Когда мы получаем предложение, то мы всегда стараемся вести переговоры открыто.

Действительно, к нам приезжал вице-президент «Монако» Васильев и делал предложение по Головину. «Челси»? Нет никакой закрытой договоренности с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится, я думаю, в ближайшие пару дней.

Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнется деградация. Люди должны расти», — заявил Гинер.

Фото: Global Look Press

Источник:  Sport24

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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