Евгений Гинер: «Мы должны отпустить Головина, чтобы его не угробить»

Президент ЦСКА Евгений Гинер дал комментарий по поводу будущего полузащитника Александра Головина. Босс армейцев готов отпустить хавбека сборной.

«Я считаю, что Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате. Нечего лукавить, уровень английской премьер-лиги или чемпионата Испании намного выше.

Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить. Но у нас нет на сегодняшний день никакого решения. Когда мы получаем предложение, то мы всегда стараемся вести переговоры открыто.

Действительно, к нам приезжал вице-президент «Монако» Васильев и делал предложение по Головину. «Челси»? Нет никакой закрытой договоренности с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится, я думаю, в ближайшие пару дней.

Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнется деградация. Люди должны расти», — заявил Гинер.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»