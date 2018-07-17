Защитник «Сампдории» Матиас Сильвестре может перейти в «Спартак»

Защитник «Сампдории» Матиас Сильвестре может продолжить карьеру в России. Интерес к 33-летнему футболисту проявляет «Спартак».

Сильвестре тренируется отдельно от команды и наверняка уйдет из «Сампдории».

Представители «Спартака» контактировали с агентами аргентинца. В нем также заинтересованы «Парма», «Кальяри» и «СПАЛ».

В минувшем сезоне Матиас Сильвестре провел за «Сампдорию» 34 матча в Серии А и забил один гол.

Кроме «Сампы», защитник выступал за «Катанию», «Палермо», «Интер» и «Милан».

Фото: Global Look Press

Источник: Sampnews24.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»