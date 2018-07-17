Алиссон близок к переходу из «Ромы» в «Ливерпуль»

Голкипер «Ромы» Алиссон может продолжить карьеру в АПЛ. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, бразилец близок к переходу в «Ливерпуль».

Стороны ведут переговоры. «Ливерпуль» предложил 70 миллионов евро, включая бонусы, римляне просят 75 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Рома» отказалась продавать Алиссона мерсисайдцам, однако «Ливерпуль» возобновил переговоры после ЧМ-2018.

На турнире в России Алиссон был основным вратарем сборной Бразилии. В пяти встречах он пропустил три мяча.

В минувшем сезоне бразильский кипер провел за римлян 37 игр в Серии А, пропустил 28 мячей и 17 встреч отыграл на «ноль». Аллисон провел лишь один сезон в Европе — до перехода в «Рому» он выступал за бразильский «Интернасьонал».

Фото: Global Look Press

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»