«Интер» и «Барселона» ведут переговоры о трансфере Ивана Ракитича

После встречи руководителей клубов в «Интере» оптимистично настроены по поводу осуществления сделки. Миланцы предлагают за 30-летнего хавбека 35 миллионов евро, а «Барса» требует 45. Скорее всего, стороны смогут сойтись на сумме в 40 миллионов плюс бонусы.

Действующий контракт хорвата с сине-гранатовыми рассчитан до 2021 года, его зарплата составляет 5,5 млн евро в год. Ранее стало известно, что каталонцы не планируют продлевать с ним договор.

«Интер» готов предложить Ракитичу контракт минимум на три сезона.

Ранее «Интер» хотел подписать партнера Ракитича по сборной Хорватии – хавбека «Реала» Луку Модрича.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport