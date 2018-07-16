ЦСКА может получить за продажу Витиньо другого бразильского форварда

«Фламенго» продолжает бороться за форварда ЦСКА Витиньо. Сложности, возникшие в ходе переговоров, бразильцы собираются компенсировать включением в сделку еще одного игрока.

Помимо денег, клуб из Рио-де-Жанейро может предложить ЦСКА 17-летнего нападающего Линкольна дос Сантоса, который принял участие в двух матчах команды в нынешнем сезоне бразильской Серии А.

Ранее стало известно, что «армейцы» не собираются продавать Витиньо менее, чем за 10 млн евро, но «Фламенго» показалась слишком завышенной эта сумма. Контракт нападающего с московской командой истекает в 2020 году.

В сезоне-2017/18 бразилец провел в РФПЛ 30 матчей, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Eurio