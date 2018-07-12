Деян Ловрен: «Я один из лучших защитников в мире»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после выхода в финал ЧМ-2018 не смог удержаться от комплиментов самому себе. Футболист уверен, что на своей позиции ему почти нет равных.

«Это нечто особенное для меня. Люди говорят, что у меня выдался сложный сезон, но я с этим не согласен. Я добрался с «Ливерпулем» до финала Лиги чемпионов, теперь мы с моей национальной командой в финале чемпионата мира.

Думаю, люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире и не говорю всякую чушь.

Мы побили рекорд 20-летней давности. У нас на плечах постоянно был этот груз. Теперь люди нас никогда не забудут. У нас есть шанс сделать кое-что еще лучше, и я надеюсь, что нам удастся.

Модрич – лучший полузащитник мира. И если мы выиграем чемпионат мира, он должен получить «Золотой мяч», — отметил Ловрен.

Сборная Хорватии обыграла англичан в полуфинале (2:1) и 15 июля поборется с командой Франции за победу на чемпионате мира-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo