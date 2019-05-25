ЧМ-2019 по хоккею. Сборная России уступила Финляндии в полуфинале

Автор: Роман Шлуинский 0

В матче 1/2 финала ЧМ-2019 Сборная России играла со сборной Финляндии. Встреча завершилась минимальной победой финнов.

ЧМ-2019

25 мая 2019.

Россия  – Финляндия 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – Анттила (Йокихарью, Кивиранта) — 50:18.

Уступив Финляндии в полуфинале, Россия примет участие в матче за 3-е место. Соперником россиян в этой встрече станет проигравшая команда в паре Канада — Чехия.

Отметим, что сборная России не может выйти в финал чемпионата мира четыре года подряд.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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