Забастовка работников FIAT против трансфера Роналду собрала 5 человек

Автор: Владимир Шевелев 0

ФИАТ забастовка

Компании FIAT является спонсором «Ювентуса». Работники устроили забастовку в связи с дорогостоящей покупкой Криштиану Роналду.

Сотрудники автоконцерна сочли трату 112 миллионов евро на трансфер португальца непозволительной, и объявили, что с 15 по 17 июля они устраивают забастовку.

В итоге в стачке приняли участие всего пять человек из 1700 сотрудников завода (0,3% работников).

Тем временем, футболки «Ювентуса» с фамилией Роналду уже пользуются высочайшим спросом.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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