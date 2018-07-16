Забастовка работников FIAT против трансфера Роналду собрала 5 человек

Компании FIAT является спонсором «Ювентуса». Работники устроили забастовку в связи с дорогостоящей покупкой Криштиану Роналду.

Сотрудники автоконцерна сочли трату 112 миллионов евро на трансфер португальца непозволительной, и объявили, что с 15 по 17 июля они устраивают забастовку.

В итоге в стачке приняли участие всего пять человек из 1700 сотрудников завода (0,3% работников).

Тем временем, футболки «Ювентуса» с фамилией Роналду уже пользуются высочайшим спросом.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»