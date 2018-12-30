«Манчестер Юнайтед» 12 голов в трех матчах в АПЛ впервые с 2011 года

В рамках 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» принимал «Борнмут». Матч закончился победой хозяев — 4:1.

В двух предыдущих турах АПЛ команда под руководством Оле-Гуннара Сульшера обыграла «Кардифф» (5:1) и «Хаддерсфилд» (3:1).

Таким образом, «МЮ» забил за три матча 12 голов. Последний раз подобную результативность в АПЛ команда показывала в декабре 2011 года.

Тогда «красные дьяволы» под руководством сэра Алекса Фергюсона выдал серию из трех побед над «КПР» (2:0), «Фулхэмом» (5:0) и «Уиганом» (5:0).