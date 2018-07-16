В первый день онлайн-продаж «Ювентус» реализовал более 500 тысяч футболок Роналду

Стартовала онлайн-продажа футболок с фамилией нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец неделю назад перешел из «Реала».

По информации источника, туринский клуб в первый день продаж реализовал около 520 тысяч футболок. Стоимость одного экземпляра составляет 105 евро.

Таким образом, сумма выручки с продаж футболок Роналду за первые сутки составила почти 55 млн евро.

33-летний португалец перешел в итальянский клуб за 112 миллионов евро и подписал с «Ювентусом» 4-летний контракт.

Фото: Global Look Press

Источник: Yahoo Sports Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»