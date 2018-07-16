Более 30 человек были задержаны в день финала ЧМ-2018 на «Лужниках»

Автор: Дмитрий Темников 0

Чемпионат мира по футболу. Финал. Франция — Хорватия — 4:2. Москва. Стадион «Лужники». 15 июля 2018 г.

В день финального матча чемпионата мира-2018 на «Лужниках» были задержаны более 30 человек. Все они привлечены к административной ответственности. 

«В течение дня и вечера воскресенья в районе стадиона «Лужники», где прошел финальный матч ЧМ, за различные нарушения были задержаны и привлечены к административной ответственности более 30 человек Инциденты (выбегание посторонних на поле) случились в 19:10, 20:10 и 20:35. Задержаны для составления протоколов шесть человек», — сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщается, наибольшее число нарушений (19) произошло из-за попыток проникнуть на охраняемый объект. Напомним, в решающем матче турнира Франция обыграла Хорватию (4:2) и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Интерфакс

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