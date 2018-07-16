Вице-президент «Монако»: «Мы сделали предложение ЦСКА по Головину. Наверное, все должно решиться сегодня»

Автор: Дмитрий Темников 0

Головин

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев подтвердил, что клуб Лиги 1 интересуется полузащитником ЦСКА Александром Головиным. 

«Мы сделали предложение ЦСКА по Головину. Сумму трансфера я озвучить не могу, но она очень достойная. Срок контракта? Стандартный, 5 лет.

Считаю, в данной ситуации переход в «Монако» – самый правильный вариант для Головина. Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги – очень рискованно. Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе. Все должно решиться в ближайшие дни. Наверное, даже сегодня. Поймите, мы не можем долго ждать. Если сделка не удастся, перейдем к следующей кандидатуре», — заявил Васильев.

Напомним, Головин сыграл 4 матча на прошедшем чемпионате мира в России. Там он отличился одним голом в ворота Саудовской Аравии в матче открытия турнира.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс 

 

 

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