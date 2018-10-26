Массимо Каррера посетит матч «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера посетит домашний матч «Спартака» из Юрмалы в рамках чемпионата Латвии. «Красно-белые» сыграют с «Рижской Футбольной Школой».

«Наше руководство хочет, чтобы последний домашний матч сезона стал для болельщиков настоящим праздником, поэтому мы подготовили много сюрпризов, а также пригласили на игру наших друзей и особенных гостей. Клуб решил пригласить на матч итальянского специалиста Массимо Карреру, имя которого на слуху у любителей европейского футбола. Ответ от Массимо, друга нашего клуба, не заставил себя долго ждать — он принял приглашение», — говорится в сообщении пресс-службы команды из Юрмалы, опубликованном на официальной странице facebook.

Матч 26-го тура чемпионата Латвии между «Спартаком» и «Рижской футбольной школой» состоится 28 октября.

Напомним, в составе юрмальской команды выступают экс-футболисты московского «Спартака» Александр Прудников и Денис Давыдов, а также ещё несколько российских игроков.

Фото: Global Look Press

Источник: facebook «Спартака» Юрмалы