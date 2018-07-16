Хорхе Сампаоли покидает пост главного тренера сборной Аргентины

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Хорхе Сампаоли

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли покидает свой пост. Стороны договорились о компенсации в размере 2 миллионов долларов.

Ассоциация футбола Аргентины объявила об отставке специалиста. Стороны пришли к обоюдному согласию и расторгли контракт. Команду покинет также и штаб Сампаоли.

Напомним, что под руководством Сампаоли аргентинцы добрались до 1/8 финала ЧМ-2018, где уступили будущему чемпиону – Франции.

Сообщалось, что стороны договорились о компенсации в размере 2 миллионов долларов вместо 20 миллионов, прописанных в соглашении изначально.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины

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