Адвокат Кокорина: «Через две недели, когда соберем документы, будет подана жалоба в ЕСПЧ на это безобразие»

Андрей Ромашов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что собирается обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Напомним, арест его клиента был продлен до 8 апреля.

«Говорил, что так и будет. Кого это может удивить? Для нас вчера на судебном заседании не произошло ничего неожиданного.

Весь процесс закрепился незаконностью действий. Говорил журналистам, что суд явно принял сторону прокурора и следователя, которые не смогли аргументировать свое ходатайство.

Через две недели, когда соберем документы, будет подана жалоба в ЕСПЧ на это безобразие. Вы понимаете, нас просто вынуждают обращаться в международные суды, которые завалены жалобами.

В ЕСПЧ объем жалоб из России превышает все, что поступает из остальных стран. Мы вынуждены обращаться туда. Что еще делать? Приходится искать правосудие не в РФ, а в Европе», – сказал Ромашов.

Напомним, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября. Сначала арест был продлен до 8 февраля, а вчера — до 8 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»