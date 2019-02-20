Владельцы «Манчестер Сити» приобрели команду из Китая «Сычуань Цзюню»

Владельцы «Манчестер Сити» приобрели команду третьего китайского дивизиона «Сычуань Цзюню». Оформил сделку по приобретению футбольного клуба с двумя партнерами – компаниями UBTECH и China Sports Capital.

«Сычуань Цзюню» представляет город Чэнду из провинции Сычуань. Домашний стадион клуба вмещает 27 тысяч зрителей.

Это очередной футбольный клуб, входящий в холдинг City Football Group, которому принадлежат, помимо «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити» и другие команды.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт City Football Group