Софьян Ханни: «В новом году хочу стать важным игроком для «Спартака» и всей РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поделился ожиданиями от 2019 года. Также футболист выразил желание стать важным игроком для московской команды и всей Российской Премьер-Лиги.

«В новом году ожидаю провести большее количество матчей, а также хочу стать важным игроком для «Спартака» и всей РПЛ. Хочу забивать больше голов и делать на поле то, что успешно делал всегда. Хочу завоевать какие-нибудь титулы и помочь сборной Алжира в Кубке африканских наций.

Постараюсь помочь «Спартаку» подняться на подходящее для него место в турнирной таблице. Мы должны бороться за чемпионство каждый год, хоть победы в РПЛ добиться и не так просто. Наша команда не должна впадать в отчаяние. У нас были сложные моменты в этом сезоне, но теперь мы начали новую историю с новым тренером», — сказал Ханни.

В этом сезоне 28-летний алжирец принял участие в 12 матчах чемпионата России. Он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com (EN)