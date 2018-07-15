Дональд Трамп: «Поздравляю Путина и Россию, чемпионат мира великолепен»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Президент США Дональд Трамп опубликовал запись об итогах ЧМ-2018. Глава государства поздравил сборную Франции с победой, а Россию и Владимира Путина с великолепным турниром.

«Поздравляю Францию, которая показала необыкновенный соккер, с победой на ЧМ-2018.

В добавок поздравляю президента Путина и Россию, проведших действительно великолепный чемпионат мира – один из лучших в истории!» – поделился мыслями политик.

Напомним, в финале мирового первенства французы победили национальную команду Хорватии. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 4:2.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер Дональда Трампа

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