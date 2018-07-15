«Зенит» ищет варианты аренды для Полоза, Цаллагова и Юсупова

Футболисты «Зенита» Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов и Артур Юсупов не поехали на третий тренировочный сбор команды в Австрии. Скорей всего, они покинут клуб.

«Тренерский штаб принял решение не брать на третий сбор Артура Юсупова, Дмитрия Полоза и Ибрагима Цаллагова. Сейчас клуб прорабатывает варианты с арендой футболистов в клубы премьер-лиги.

Пока же игроки тренируются в Петербурге. Егор Бабурин отправился на просмотр в казанский Рубин», — сказал руководитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко.

В прошлом сезоне Цаллагов и Юсупов на правах аренды выступали за московское «Динамо» и «Ростов» соответственно. Полоз перешел в «Зенит» летом 2017 года и забил один мяч в 19 играх РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»