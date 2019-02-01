Агент Мевли: «Шансы на переход в «Эмполи» есть. Там просто маленькая проблема с заявкой»

Агент защитника «Зенита» Михи Мевли Евгений Новиков заявил, что переход защитника в «Эмполи» еще возможен, несмотря на закрытие трансферного окна в Италии. Также он рассказал, что это будет не полноценный переход, а аренда.

– Шансы на переход есть. Там просто маленькая проблема с заявкой.

– Речь о международном трансферном сертификате?

– Да, там что-то до конца неправильно оформили. В систему документы загрузили вовремя, но возникла непредвиденная ошибка. Думаю, все должно закончиться нормально. Через час-два все окончательно прояснится.

– Это полноценный трансфер?

– Нет, аренда до конца сезона, – сказал Новиков.

В этом сезоне 28-летний словенец принял участие в 6 матчах чемпионата России, однако результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт день за днем»