Агент Мевли: «Шансы на переход в «Эмполи» есть. Там просто маленькая проблема с заявкой»

Автор: Роман Шлуинский 0

Агент защитника «Зенита» Михи Мевли Евгений Новиков заявил, что переход защитника в «Эмполи» еще возможен, несмотря на закрытие трансферного окна в Италии. Также он рассказал, что это будет не полноценный переход, а аренда.

– Шансы на переход есть. Там просто маленькая проблема с заявкой.

– Речь о международном трансферном сертификате?

– Да, там что-то до конца неправильно оформили. В систему документы загрузили вовремя, но возникла непредвиденная ошибка. Думаю, все должно закончиться нормально. Через час-два все окончательно прояснится.

 – Это полноценный трансфер?

– Нет, аренда до конца сезона, – сказал Новиков.

В этом сезоне 28-летний словенец принял участие в 6 матчах чемпионата России, однако результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт день за днем»

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