Марио Манджукич подписал новый контракт с «Ювентусом»

Автор: Роман Шлуинский 0

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич согласовал новый контракт с клубом. Соглашение 32-летнего хорвата будет рассчитано до 2021 года.

Сообщается, что по контракту нападающий будет зарабатывать 4,5 миллиона евро плюс бонусы за достижения.

Напомним, Марио Манджукич перешел в «Ювентус» в 2015 году из «Атлетико». Сумма трансфера составила 19 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 21 матче чемпионате Италии. Он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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