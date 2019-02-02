Защитника «Лацио» Штефана Раду дисквалифицировали за толчок судьи

Защитник «Лацио» Штефан Раду получил наказание за поведение в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Интером». Матч закончился победой «орлят» — 1:2 (1:1, 4:3 по пенальти).

Румынский футболист был удален на 4-й добавленной ко второму дополнительному тайму минуте за споры с судьей Розарио Абиссо.

32-летний защитник был недоволен, что за его фол был назначен пенальти в ворота «Лацио» и активно спорил с судьей, а также оттолкнул его.

Игрока дисквалифицировали на 4 матча. Дисквалификация распространяется только на Кубок Италии.

В этом сезоне Штефан Раду провел за «Лацио» 20 матчей. Он получил 5 желтых карточек и 1 красную.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia