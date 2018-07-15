Президент «Наполи»: «Мендеш предлагал купить Роналду, но трансфер мог нас обанкротить»

Автор: Владимир Шевелев 0

Криштиану Роналду

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что ему предлагали осуществить трансфер форварда «Реала» Криштиану Роналду. В итоге португалец перешел в «Ювентус».

«Нам предлагали купить Роналду. Мендеш, его агент, звонил мне.

Мы планировали сделать предложение, собирались платить Криштиану процентами от той суммы, которую бы принесло нашему клубу его появление в «Наполи».

Сумма в 350 миллионов евро [с учетом зарплаты], которую «Юве» выплатит, просто недосягаема для нас. Подобный трансфер подтолкнул бы клуб к банкротству», – сказал Де Лаурентис.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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