Юрген Клопп: «Не результат мечты, конечно, но хороший»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил результат встречи с «Баварией». Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами закончился нулевой ничьей.

«Мы сами усложнили себе жизнь последней передачей. Сегодня многообещающие подходы сдулись 10-12 раз. Мы можем играть лучше и должны играть лучше.

В первом тайме у нас были моменты поопаснее. Не могу вспомнить ни одного момента у обеих команд во втором тайме. С этой точки зрения, это был не матч Лиги чемпионов.

С точки зрения результата, это нормально. Не результат мечты, конечно, но хороший. Мы сыграли на ноль без большого парня (Вирджила ван Дейка — прим. Еженедельник «Футбол»). Многие от нас этого не ждали. Мы защищались неплохо, многое на самом деле было неплохо. Я не на седьмом небе от счастья, но этот результат меня устраивает.

Если бы «Бавария» была уверена в своих силах, у нас бы, возможно, было больше пространства. Обе пары центральных защитников много владели мячом и перекатывали его друг другу без продвижения. У нас были шансы, которые нужно реализовывать.

Матч был интенсивным для обеих команд. Конечно, такую игру через 30 лет не вспомнишь. Такой результат, проснемся утром с ним», – сказал Клопп.

Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC