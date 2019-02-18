Футболисту молодежной команды «Фулхэма» грозит тюрьма в Сингапуре

Полузащитник молодежного состава «Фулхэма» (U-18) Бенджамин Джеймс Дэвис может оказаться в тюрьме. Причина — уклонение от службы.
Все мужчины в Сингапуре по достижении 18-летнего возраста должны пройти службу в армии, полиции или в органах гражданской обороны в течение двух лет.
18-летний футболист ранее просил власти страны об отсрочке, но получил отказ. Ему грозит трехлетний тюремный срок и штраф в размере 10 тысяч долларов.
«Мистер Бенджамин Дэвис нарушил условия прохождения национальный службы. Также он остается за пределами страны без законного разрешения на выезд», – заявил министр обороны Сингапура.
Фото: Global Look Press
Источник: BBC