Футболисту молодежной команды «Фулхэма» грозит тюрьма в Сингапуре

Полузащитник молодежного состава «Фулхэма» (U-18) Бенджамин Джеймс Дэвис может оказаться в тюрьме. Причина — уклонение от службы.

Все мужчины в Сингапуре по достижении 18-летнего возраста должны пройти службу в армии, полиции или в органах гражданской обороны в течение двух лет.

18-летний футболист ранее просил власти страны об отсрочке, но получил отказ. Ему грозит трехлетний тюремный срок и штраф в размере 10 тысяч долларов.

«Мистер Бенджамин Дэвис нарушил условия прохождения национальный службы. Также он остается за пределами страны без законного разрешения на выезд», – заявил министр обороны Сингапура.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC