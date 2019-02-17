Эмре Джан: «Этот сезон Лиги чемпионов — самый интересный за последние годы»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан поделился мнением об участии команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Также немецкий полузащитник рассказал, у каких команд есть шанс выиграть самый престижный еврокубковый турнир в этом сезоне.

«В Лиге чемпионов каждый игрок хочет принять участие. Мы взволнованы, но не обеспокоены. Я думаю, что у «Ювентуса» есть все, чтобы выиграть в этом сезоне, но Лига чемпионов – сложный турнир, его сложно спланировать.

«Атлетико» – один из самых сильных соперников, который мог нам встретиться. Они играют в агрессивный футбол, что усложняет жизнь их противнику.

«Барселона» и «Реал» только сейчас достигают своего пика формы. «Ливерпуль» был в финале в прошлом сезоне, нельзя забывать про «Баварию», так как они тоже обретают свою форму. Еще есть «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Я бы сказал, что это самый интересный розыгрыш Лиги чемпионов за последние годы», – сказал Джан.

В этом сезоне Эмре Джан провел за «Ювентус» 3 матча в Лиге чемпионов , но результативными действиями отметиться не сумел.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia