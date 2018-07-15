Россия передала Катару эстафету чемпионата мира

Президент РФ Владимир Путин, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино приняли участие в церемонии символической церемонии. Катару передали полномочия по проведению чемпионата мира по футболу 2022 года.

Лидеры двух стран и глава Международной федерации футбола встретились в Гербовом зале Кремля. В качестве символического жеста Путин передал Аль Тани красно-белый мяч с символикой ЧМ-2018.

Решение о том, что Катар примет турнир, было принято исполкомом ФИФА в декабре 2010 года, тогда же было объявлено о проведении чемпионата мира 2018 года в России.

Турнир в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, именно это время наиболее подходит с точки зрения погодных условий.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»